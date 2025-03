Il futuro dell’Akragas e del calcio agrigentino è al centro dell’impegno del deputato Calogero Pisano, che risponde all’appello lanciato ieri dall’avvocato Vincenzo Caponnetto, il quale ha esortato la città a unirsi per garantire un futuro solido alla squadra biancoazzurra. “Rispondo presente all’appello dell’avvocato Caponnetto e, per quanto nelle mie possibilità, continuerò a mettermi a disposizione come ho sempre fatto – afferma Pisano – perché il calcio ad Agrigento deve proseguire nel rispetto della storia di una società che rappresenta la città e che non possiamo permettere di far scomparire. Sono sicuro che si riuscirà a mettere in piedi una nuova compagine societaria solida, capace di riportare al più presto l’Akragas ai livelli che le competono” Parallelamente al rilancio della squadra, Pisano punta l’attenzione sullo stadio Esseneto. Dopo anni di attesa, infatti, si avvicina la realizzazione dell’illuminazione dell’impianto, a tale proposito Pisano invita il Comune ad accelerare l’iter per la pubblicazione della gara d’appalto. “È fondamentale che l’Amministrazione comunale acceleri i tempi e metta al più presto a bando la gara per l’aggiudicazione dei lavori – sottolinea il deputato. L’illuminazione dello stadio Esseneto permetterà lo svolgimento di gare in notturna, migliorando la fruibilità della struttura e rendendola più competitiva. Il rilancio dell’Akragas e la realizzazione dell’impianto di illuminazione vanno di pari passo, solo così potremo restituire alla città un calcio che conta ed una struttura all’altezza delle ambizioni dei tifosi”.

