S’è temuto il peggio, in via Romano, dietro il Comune di Agrigento, per un incendio divampato a causa di un cortocircuito di uno scaldino all’interno di un’abitazione. Scattato l’allarme sul posto si sono portati i Vigili del fuoco del Comando provinciale. Per fortuna i proprietari si sono messi in salvo. I pompieri hanno spento le fiamme che hanno provocato solo pochi danni.