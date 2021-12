Albero vista mare: il Natale sulla spiaggia è servito

Siamo a San Leone ma potrebbe sembrare di essere a Miami o alle Hawaii, dove le festività natalizie si festeggiano anche in spiaggia. Da oggi pomeriggio,23 dicembre, sulla sabbia del litorale agrigentino è comparso un albero di Natale a due passi dal mare, illuminato. È stato voluto dall’amministrazione comunale di Agrigento e, l’iniziativa, rientra all’interno del programma natalizio organizzato dal comune in collaborazione con il distretto turistico valle dei Templi e il parco archeologico. Così anche il mare si veste a festa. “Nessuno deve restare indietro”, dice l’assessore Costantino Ciulla. Un panorama mozza fiato, un’atmosfera unica che piace e che allieta nonostante il periodo non proprio facile.