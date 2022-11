Paura per un incendio che ha devastato un’abitazione

Si sono vissuti momenti di panico, per l’incendio divampato, ieri notte, in un’abitazione, al piano terra di una palazzina, di via Pellico, a Grotte. Il proprietario, che vive da solo, a parte il grosso spavento, per sua fortuna, non ha riportato alcuna conseguenza. Ad evitare il peggio l’immediato, e tempestivo intervento dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento.

Le fiamme hanno carbonizzato arredi e suppellettili. Danni anche alle pareti. A dare l’allarme, poco prima dell’una della notte, sono stati alcuni residenti. Hanno sentito puzza di bruciato, e una volta che si sono affacciati a balconi e finestre, la scoperta delle fiamme. Diverse le chiamate al 112. L’incendio, in pochi attimi, ha avvolto i vari ambienti dell’appartamento. Sul posto sono piombati i vigili del fuoco.

I pompieri hanno dovuto lavorare incessantemente. Pian piano sono entrati in casa, anche con le speciali protezioni antifiamma, e con i respiratori, e hanno concluso l’opera di spegnimento, durata circa tre ore. Ancora da accertare come è scaturita la scintilla iniziale, anche se non vi sono dubbi sulla natura accidentale dell’evento