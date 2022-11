Jeep Avenger in anteprima esclusiva ad Agrigento

Grandi emozioni nella sede Guadagni. La Concessionaria Jeep Guadagni ha presentato in anteprima esclusiva la nuova Jeep Avenger. La prima Jeep® 100% elettrica porterà le prestazioni e il divertimento tradizionali di Jeep® in una nuova dimensione elettrica che offre la piena libertà di scegliere. La vettura è disponibile anche in versione benzina con motore 1200 turbo da 100 cavalli abbinato al cambio meccanico a sei rapporti.

“Una vettura che si proietta nel futuro senza rinnegare quelli che sono i valori essenziali del brand Jeep. In questa serata non vogliamo soltanto presentare la vettura al pubblico di Agrigento, per chi oggi vuole tentare un approccio al mondo dell’elettrico, presentando loro i pro e i contro”, spiega il titolare Luigi Guadagni, che ricorda che, oltre alla parte informativa, ci sarà anche quella dedicata all’intrattenimento con happy hour e dj set.

La nuova Jeep ® Avenger è pronta a inaugurare un nuovo capitolo nella storia del marchio. L’estetica unica traduce la personalità di questa nuova Jeep®: i profili della griglia a sette feritoie, il tetto nero a contrasto e i fari full-led anteriori e posteriori rendono Avenger un’auto iconica già riconoscibile al primo sguardo. Una vettura che va vissuta in prima persona per scoprirne tutte le caratteristiche.