Si sono vissuti momenti di panico domenica sera in alcune strade di Canicattì, soprattutto in via Nilde Iotti, per la fuoriuscita di fumi dai tombini della rete fognaria. Dopo la segnalazione da parte di numerosi cittadini, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del locale distaccamento, il personale del Commissariato di polizia, il sindaco Vincenzo Corbo e i vertici dell’Ufficio tecnico comunale. Per circa due ore la zona è stata invasa da una densa coltre di fumo, accompagnata da un odore acre che ha subito fatto temere un guasto agli impianti del gas.

I vigili del fuoco hanno avviato le verifiche del caso, unitamente ai tecnici di Italgas. Le esalazioni, secondo la ricostruzione, erano riconducibili a un incendio sviluppatosi su dei terreni incolti, di contrada “Corte dei Monaci/Calandra, in prossimità degli scarichi fognari comunali. Terminate le operazioni di spegnimento, i successivi controlli hanno escluso la presenza di fughe di gas pur accertando danni alla rete fognaria. Resta ora da chiarire la natura degli incendi e da quantificare i danni agli impianti.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp