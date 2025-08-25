La Procura di Agrigento, a firma del pubblico ministero Gloria Andreoli, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di 33 dipendenti del Comune di Favara, accusati di assenteismo. Si tratta di una maxi attività investigativa, condotta dai carabinieri della Tenenza cittadina, con pedinamenti e intercettazioni. I militari dell’Arma avrebbero documentato numerosi episodi tra l’estate del 2022 e il marzo dell’anno successivo.

Gli indagati sono in forza a vari uffici amministrativi, custodi, assistenti, giardinieri, un geometra e un appartenente alla polizia municipale. Tra i vari episodi contestati i dipendenti indagati si sarebbero scambiati il badge, altri avrebbero timbrato per coprire i colleghi assenti che, pur risultando in servizio, si sarebbero dedicati a faccende private. C’è chi sarebbe tornato a casa, altri sarebbero andati al mercato, in enoteca, in chiesa o a svolgere lavori edili.

Secondo la Tenenza dei carabinieri di Favara, i casi accertati sarebbero centinaia. L’indagine, avviata nel 2020, ha portato all’iscrizione di diversi dipendenti per truffa aggravata e continuata. La vicenda è esplosa quando i militari hanno acquisito documenti direttamente al Comune favarese.

