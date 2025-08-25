Athena Festival, il 29 e 30 agosto torna ad Agrigento l’unico festival letterario al femminile in Italia

AGRIGENTO – Il 29 e 30 agosto, nella suggestiva cornice del Chiostro del Museo Archeologico “Pietro Griffo”, torna per la sua quarta edizione l’Athena Festival, l’unico festival letterario al femminile esistente in Italia.

Un appuntamento che, ancora una volta, pone al centro le voci e le esperienze di scrittrici, artiste e professioniste, offrendo al pubblico momenti di riflessione e confronto culturale in linea con il programma di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025.

La conferenza stampa di presentazione si terrà il 28 agosto alle ore 11:00 presso Casa Sanfilippo, sede del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi. Saranno presenti il direttore del Parco, architetto Roberto Sciarratta, l’organizzatore del Festival, dottor Alessandro Accurso Tagano, e le due presentatrici della rassegna, la dottoressa Patrizia Cesari e l’avvocato Paola Gaglio.

Il Festival si prepara dunque a rinnovare un appuntamento che negli anni è riuscito a distinguersi a livello nazionale, diventando un punto di riferimento culturale e simbolo di inclusione e valorizzazione della creatività femminile.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp