Paura per l’incendio di un sottotetto, evacuata palazzina

Paura nella notte a Ribera per l’incendio che ha interessato il sottotetto di una palazzina di tre piani. I Vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca sono intervenuti, in via Tortorici. L’allarme era stato lanciato dopo che gli stessi inquilini della palazzina si erano accorti che il tetto, stava andando a fuoco. I caschi rossi, giunti sul posto, hanno provveduto immediatamente a fare evacuare l’intero edificio.

Tanta la paura tra abitanti dello stabile, che si sono riversati per strada, mentre i Vigili del fuoco, hanno spento il rogo. Non si registrano feriti. Le operazioni, per domare le fiamme, e di messa in sicurezza sono durate un bel po’ di ore. A supportare la squadra dei pompieri di Sciacca, anche una autobotte e un’autoscala arrivati dal Comando provinciale di Agrigento.

Le cause dell’incendio sono da ricostruire, forse legate a un corto circuito. Accertamenti in corso anche da parte dei carabinieri. Nel frattempo i residenti sfollati hanno trovato altre sistemazioni, in attesa di poter rientrare in casa.