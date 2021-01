Incinta picchiata in strada, il racconto choc in aula della vittima

“Mi ha colpito per strada dopo che abbiamo avuto un incidente stradale autonomo con lo scooter. Alcuni passanti si sono fermati per sdarmi soccorso, quando sono andati via ha ricominciato a picchiarmi, nonostante fossi all’ottavo mese di gravidanza”. E’ il racconto choc in aula di una donna di Agrigento, al processo a carico di un trentatreenne agrigentino, G.I., rinviato a giudizio con l’accusa di maltrattamenti dai danni della compagna.

Il processo è in corso di svolgimento davanti al giudice monocratico del Tribunale di Agrigento, Giuseppa Zampino. La donna ha denunciato il presunto autore delle violenze, facendolo finire a processo.

La compagna, che si è costituita parte civile con l’assistenza dell’avvocato Monica Malogioglio, ha raccontato che, quella sera, dopo essere stata picchiata in seguito all’incidente, riuscì a fuggire grazie all’intervento di una seconda auto, la cui conducente si era fermata. “Con uno scatto sono salita a bordo dell’abitacolo, e ho detto a quella signora di ripartire immediatamente”.