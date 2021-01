Inferno di fuoco in una strada del centro. Auto e moto avvolte dalle fiamme

Un vero e proprio inferno di fuoco, nl corso delle ore notturne, in via Cangiamila, nel centro storico di Palma di Montechiaro, per un’auto andata a fuoco. Le fiamme in poco tempo si sono propagate aggredendo la facciata di una palazzina.

Tanta paura per i residenti della zona. Ad essere avvolta dalle fiamme una Peugeot 3008, di proprietà di una 43enne di Palma di Montechiaro, operatrice socio sanitaria. Scattato l’allarme, verso le 2, sul posto accorsi i Vigili del fuoco del distaccamento di Licata.

I pompieri hanno lavorato per ben quattro ore per domare il rogo. Devastato anche uno scooter 125, di proprietà di un vicino di casa della donna. Hanno raggiunto la zona i poliziotti del Commissariato di Palma, i quali, hanno avviato le indagini per accertare le cause dell’evento. Privilegiata la matrice dolosa, anche se in mancanza di certezze resta valido il corto circuito.