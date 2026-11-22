Finisce in parità, 1-1, la sfida dello stadio Esseneto tra l’Akragas e il Montelepre. Un punto prezioso ma che lascia un pizzico di rammarico in casa biancazzurra per quanto mostrato soprattutto nella seconda frazione di gioco. Nel primo tempo parte meglio la formazione ospite, che conferma le proprie credenziali di prima della classe imponendo il proprio ritmo.
Al 18′ arriva il episodio che sblocca il match: su un pallone messo in area, l’estremo difensore dell’Akragas sbaglia i tempi dell’uscita e non riesce ad allontanare con i pugni; sulla sfera si avventa Pipitone, che insacca portando in vantaggio il Montelepre e gelando il pubblico dell’Esseneto.
I padroni di casa provano a riorganizzarsi, ma la prima frazione si chiude con gli ospiti avanti di una rete. Nella ripresa cambia il volto della gara. L’Akragas entra in campo con un altro piglio, alza il baricentro e prende in mano il pallino del gioco. La spinta dei ragazzi di mister Cammarata viene premiata al 54′: al termine di una bella azione corale, Cruz trova lo spunto vincente e firma il meritato 1-1.
Sulle ali dell’entusiasmo, i biancazzurri continuano a spingere offrendo un buon calcio e costruendo i presupposti per completare la rimonta. L’Akragas sfiora a più riprese la rete del sorpasso, ma a negare la vittoria ai padroni di casa è l’ottima prova del pacchetto arretrato del Montelepre, bravo a chiudere ogni varco fino al triplice fischio. Al termine dei novanta minuti resta dunque un pareggio contro un avversario di assoluto valore, accompagnato in casa agrigentina dalla sensazione di aver potuto raccogliere l’intera posta in palio.
Il Tabellino
Akragas – Montelepre 1-1
Marcatori: pt. 18° Pipitone; st. 9’ Cruz
AKRAGAS: Maniscalco, Rossi, Cipolla, Brugaletta (23’ st Fragapane), La Rosa (35’ st Solazzo), Ledesma, Scolaro, Di Romana (1 st Cruz), Osvaldo, Ten Lopez, Luis Henrique (1’ st Giorgio). A disp.: Astorino, Miraglia, Mele, Sacco, Saito. All. Cammarata.
MONTELEPRE: Ferrara, Camara (39’ st Cangemi), G. Lopez, Sabatino, Pipitone, Musso 823’ st F. Lopez), Mbaye, Ambro, Martinez (32’ st Costa), Muratore, Barbera (16 st. Bustos). A disp.: Ferraro, Colombo, La Rocca, Cottone, Abbenante. All. Chicco.
Arbitro: Zambelli di Lodi.
Assistenti: Milioto-Bartolotta
Ammoniti: pt. 20’ Cipolla, st. 20’ Giorgio, 26’ Mbaye, 34’ Rossi, 39’ Musso, 40’ Ambro, 43’ Bustos, 45’ Sabatino.
Angoli: 2-4
Recupero: 1-4.
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