Paura in una galleria, si staccano dei calcinacci: auto rimane coinvolta

Si staccano dei calcinacci, e centrano in pieno un’autovettura in transito. Per fortuna nessuno degli occupanti è rimasto ferito, anche se l’uomo alla guida, un 63enne, e la moglie, poco più giovane, entrambi di Agrigento, hanno rischiato grosso.

L’episodio si è verificato, l’altro giorno, all’interno di una galleria, in territorio di Caltanissetta. La coppia, proveniente da Catania, stava ritornando ad Agrigento.

All’improvviso alcuni pezzi sono venuti giù dalla galleria, lungo la statale 640, ed hanno colpito e danneggiato il parabrezza, e il cofano della vettura.

I due coniugi, a parte il grosso spavento, non hanno riportato ferite. Il 63enne, appena giunto ad Agrigento, ha presentato denuncia agli agenti della sezione Volanti.

La segnalazione è stata girata all’Anas, e agli organi preposti. Effettuato un sopralluogo per verificare la situazione del tunnel.