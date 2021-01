In poche ore rubate un’autovettura e un motociclo

Ladri di veicoli in azione ad Agrigento. Ben due i furti messi a segno l’altra notte. In via Piersanti Mattarella ignoti delinquenti sono riusciti a portare via una Fiat Panda, di proprietà di un disoccupato, 27enne di Agrigento. L’utilitaria era parcheggiata nei pressi dell’abitazione del giovane. La scoperta l’indomani mattina. Presentata una denuncia di furto ai poliziotti della sezione Volanti.

In via Pietro Nenni, invece, i malviventi hanno sottratto un motociclo Piaggio Liberty 125, appartenente ad un sessantenne di Agrigento. Il mezzo a due ruote era stato lasciato sul marciapiede, accanto alla palazzina, dove l’uomo abita con la sua famiglia. Anche in questo caso l’amara scoperta al momento di recuperare il veicolo. Alla vittima non è rimasto altro da fare che denunciare l’accaduto. Indagini sono stati avviati da parte della polizia di Stato.

E un docente di Agrigento, sabato mattina, ha denunciato alla Questura agrigentina il furto del suo motociclo Piaggio Liberty 125, rubato sotto casa, a Roma, dove l’uomo vive e lavora. Il mezzo è stato portato via in una data imprecisata.