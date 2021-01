Incendiata autovettura parcheggiata in un fondo agricolo

Una bravata, ed ancora un atto doloso per motivi sconosciuti, oppure semplicemente qualcuno voleva fare pulizia nella zona, per spiegare l’incendio scoppiato in un fondo agricolo, di proprietà di un licatese. Ad essere avvolta dalle fiamme una vecchia Bmw, priva di targhe, e in stato di abbandono.

E’ successo, sabato mattina, in via Carbonella, a Licata. In pochi minuti si è scatenato il rogo. Le fiamme hanno divorato la vettura, ridotta a carcassa annerita. A dare l’allarme alcuni passanti. Il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Corso Argentina, ha limitato i danni.

Sul posto intervenuti i carabinieri della Compagnia di Licata, i quali hanno compiuto un accurato sopralluogo. Come hanno accertato gli stessi Vigili del fuoco, e poi gli uomini in divisa, il fuoco ha cancellato ogni traccia. Non sono state rinvenute tracce di liquido infiammabile, né bottigliette con residui di benzina.

Accertata l’origine dolosa. In azione uno o più individui sconosciuti, i quali penetrati nell’area privata, hanno appiccato il fuoco.