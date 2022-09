Paura e danni, abitazione devastata da incendio

Paura e danni per un incendio divampato, questa mattina, in un’abitazione, in un vecchio stabile tre le vie Formica e Ortolani, alle spalle della chiesa di Santa Lucia, nel centro storico di Agrigento. Due persone sono state fatte uscire, e tratte in salvo dal personale della Guardia di finanza, e dai Vigili del fuoco. Proprio il provvidenziale e tempestivo intervento dei pompieri, accorsi con più uomini e mezzi, ha evitato il peggio. Ancora da accertare l’origine delle fiamme. Quasi sicuramente di natura accidentale.