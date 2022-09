Trofeo ciclistico “Maria Santissima della Stella”, podio per due giovani agrigentini.

A Militello In Val di Catania al trofeo ciclistico Maria Santissima della Stella si è svolta la gara giovanissimi specialità strada.

La scuola di ciclismo nella Valle della ASD Racing Team Agrigento si è presentata ai nastri di partenza con due atleti.

Nella categoria G 4 Giuseppe Giglia effettua cinque giri conducendo sempre in testa la gara in solitaria e tagliando il traguardo al primo posto. Nella categoria G6 Marco Butera effettua 7 giri i primi due li effettua al comando per poi passare in seconda fila, ma nell’ultimo giro tira fuori tutte le energie concludendo in volata al primo posto.

Tanta la soddisfazione in casa Racing nel vedere i ragazzi anche nelle competizioni su strada primeggiare.

Il D. S. Totò D’Andrea si ritiene soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi e del lavoro svolto nei mesi estivi aggiunge “ora dobbiamo essere concentrati per il 25 settembre a Collesano nell’ultima prova del campionato giovanissimi coppa Sicilia e soprattutto il 29 settembre a Sarteano in Toscana nella finale nazionale del Trofeo Coni Team Relay essendo i ragazzi agrigentini Campioni Regionali”.