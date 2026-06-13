Momenti di paura, a metà mattinata, alla terza spiaggia di San Leone, dove un bambino di 5 anni si è allontanato dall’ombrellone mentre si trovava con i propri genitori. Non appena i familiari si sono accorti della sua assenza è stato il caos.

Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti che hanno avviato le ricerche perlustrando l’area circostante e un lungo tratto di arenile, unitamente ai carabinieri e agli agenti della polizia locale.



Dopo poco meno di un’ora di ricerche sono stati i poliziotti a individuare il piccolo, che fortunatamente era in buone condizioni di salute, nei pressi di uno stabilimento balneare. Gli agenti l’hanno raccolto, tranquillizzato riportato dai genitori tra gli applausi dei bagnanti. Una storia a lieto fine per fortuna.

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