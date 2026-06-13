Giunta, quote e trattative: la politica rallenta la partenza della nuova amministrazione

I tempi della politica non sempre coincidono con quelli della città. E ad Agrigento, almeno in questa prima fase della nuova amministrazione, la distanza appare evidente. Chi si aspettava una giunta pronta a entrare subito in funzione dopo la proclamazione di Michele Sodano è rimasto deluso. Gli assessori designati durante la campagna elettorale e indicati ufficialmente prima del ballottaggio non hanno ancora giurato e il nuovo esecutivo resta in attesa di essere definito.

Dietro il ritardo ci sono gli equilibri interni alla coalizione che ha sostenuto il neo sindaco. Una coalizione ampia e articolata, composta da diverse anime politiche che adesso devono trovare una sintesi nella distribuzione degli incarichi.

Uno dei nodi principali riguarda il Partito Democratico. Tra gli assessori designati figurano Giuseppe Riccobene, espressione dell’area ambientalista vicina ai Verdi, e Eleonora Sciortino, coordinatrice cittadina del PD. Una rappresentanza che però non soddisferebbe tutte le componenti del partito. C’è infatti chi spinge per coinvolgere direttamente uno degli eletti al Consiglio comunale, Giampiero Carta o Alessandro Fanara. In questo caso uno dei due dovrebbe lasciare il seggio per consentire lo scorrimento della lista.

La discussione riguarda anche gli equilibri interni a Controcorrente, il movimento guidato da Ismaele La Vardera, che nella futura giunta potrebbe esprimere un numero di assessori considerato da alcuni superiore al peso rappresentato in Consiglio comunale. Sul tavolo ci sono poi le richieste del Movimento 5 Stelle, presente nella coalizione attraverso candidati inseriti nella lista del PD, e quelle di Italia Viva, che pur non avendo eletto consiglieri comunali rivendica un ruolo politico all’interno dell’alleanza.

Agrigento, in questo momento, rappresenta anche un laboratorio politico che La Vardera guarda con attenzione. Il leader di Controcorrente ha già dichiarato di voler replicare a livello regionale il modello che ha portato alla vittoria Michele Sodano. Un progetto che però dovrà fare i conti con le dinamiche del centrosinistra siciliano e con la tradizionale posizione del Partito Democratico, storicamente favorevole allo strumento delle primarie per la scelta del candidato alla presidenza della Regione.

In attesa di una sintesi politica, il sindaco avrebbe scelto di prendersi qualche giorno in più per definire gli assetti della nuova amministrazione. Anche l’insediamento del Consiglio comunale è stato fissato con tempi non immediati: la prima seduta è stata convocata per il 26 giugno alle ore 17.30.

Nel frattempo la città attende risposte. Dalle spiagge da pulire al piano traffico di San Leone, passando per sicurezza, controlli, decoro urbano e manutenzione delle strade, sono numerose le emergenze che chiedono interventi rapidi. Temi che lo stesso Michele Sodano ha indicato tra le priorità della sua campagna elettorale.

La sensazione è che, ancora una volta, il tempo della politica stia correndo più lentamente rispetto a quello della città. (DV)

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