Prenotare un lettino, scegliere il tavolo per il pranzo vista mare e persino ordinare direttamente dall’ombrellone. La stagione estiva di Nodo Ammare, il ristorante e stabilimento balneare di Realmonte affacciato sulla Scala dei Turchi e sulla suggestiva scogliera degli Ziti, si apre all’insegna dell’innovazione digitale.

Tra le principali novità introdotte da Fabio Speranza, titolare della struttura, c’è una nuova applicazione che permetterà agli ospiti di gestire gran parte dei servizi direttamente dal proprio smartphone.

«Abbiamo voluto fortemente digitalizzare il processo di prenotazione sia delle postazioni spiaggia che del ristorante – spiega Speranza – per consentire ai nostri clienti di conoscere in modo semplice e immediato tutti i servizi che la struttura offre».

Il sistema sarà intuitivo e accessibile a tutti. Chiamando il numero della struttura, gli utenti verranno indirizzati a un centralino automatico che li accompagnerà all’utilizzo dell’app. «È davvero molto semplice – aggiunge – i passaggi sono guidati e alla portata di chiunque. Invito tutti a curiosare all’interno dell’app perché, oltre alle prenotazioni, troveranno anche informazioni sugli eventi che organizzeremo durante l’estate e altre novità che presenteremo nei prossimi mesi».

L’applicazione diventerà anche uno strumento per migliorare il comfort degli ospiti in spiaggia. Chi prenota una postazione potrà infatti ordinare bevande, snack o altri servizi senza doversi spostare dal proprio ombrellone.

«L’utente potrà fare tutto direttamente dalla propria postazione. Ordina ciò che desidera e noi glielo portiamo in spiaggia. L’obiettivo è regalare un momento di assoluto relax e coccolare i nostri ospiti a 360 gradi».

Accanto alla tecnologia, Nodo Ammare continua a puntare fortemente sulla ristorazione. Il locale, completamente affacciato sul mare, offre una vista privilegiata sulla Scala dei Turchi e propone una formula pensata soprattutto per i turisti.

«La nostra offerta ristorativa apre la mattina e resta operativa per tutta la giornata. Se vogliamo fare turismo dobbiamo essere flessibili. Chi arriva può prenotare e pranzare o cenare praticamente in qualsiasi momento della giornata».

Un modello che si accompagna a un importante investimento sulla qualità gastronomica. Al centro della sala campeggia infatti il banco del pescato fresco, elemento distintivo del ristorante.

«Stiamo investendo molto sul concetto di ristorazione. Abbiamo valorizzato la materia prima locale realizzando una vetrina del pescato fresco al centro della sala e organizzando gli spazi in modo da esaltare il panorama. Pranzare qui, con il mare davanti e la Scala dei Turchi sullo sfondo, è qualcosa di emozionante e terapeutico».

Una proposta che unisce innovazione, accoglienza e gastronomia in uno degli angoli più spettacolari della costa agrigentina, dove il mare non è soltanto lo scenario ma diventa parte integrante dell’esperienza.

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