Patrizia Russo, la stilista delle coffe siciliane

La coffa è una tipica borsa siciliana. Lei ha inventato un marchio di successo, ispirandosi al nome della cittadina dov’è nata. Si chiama Patrizia Russo, l’imprenditrice e stilista di 43 anni, originaria di Porto Empedocle che ha dato vita al brand “marinisa bag” coffe siciliane, dove “marinisa” sta per empedoclina.

“Da bambina – ricorda la stilista – mi recavo spesso in campagna dove abitavano i nonni paterni. Papà mi racconta che quando andavano tra i campi, lui aiutava i genitori a sistemare la coffa sul dorso del mulo e dentro quella sacca ci mettevano di tutto. La mia prima coffa – continua – nasce dal desiderio di personalizzare un oggetto della tradizione popolare siciliana. Spogliarla da quell’esclusiva idea di uso rurale e contestualizzarla in un ambito creativo che la rende unica, ricca e speciale”.

E cosi che nasce “Marinisa Bag”, da tessuti che Patrizia Russo ritrova a casa dei nonni; da una tovaglietta da thè bianca e blu che la nonna aveva ricamato e che diventa la sua prima coffa.

“È nei tessuti che trovo l’ispirazione – continua Patrizia – quando ad esempio m’imbatto in un vecchio mercatino e vengo rapita dal dettaglio di un ricamo, dalla particolare tramatura di una stoffa, dal suo colore. Con meticolosa attenzione scelgo la passamaneria o qualsiasi altro accessorio che andrà a valorizzare la coffa. Il dettaglio deve essere ricercato, pregiato, raffinato. Può essere una spilla di famiglia, un merletto a tombolo, uno sfilato siciliano, un semplice pizzo che sfugge agli occhi di tanti, ma nella mia testa diventa artefice di un articolato processo creativo. Il successo e l’interesse per quella “sporta”, parzialmente rivisitata, erano in continua crescita, così a poco a poco, quel piccolo angolo di casa dove riuscivo a ritagliarmi un po’ di spazio per cucire, si è trasformato in un qualcosa che somiglia ad un laboratorio sartoriale”.

Patrizia Russo spiega che “realizzare una coffa significa raccontare la storia della donna che la indosserà, accettando di volta in volta la sfida di preservare l’eleganza, lo stile e la femminilità che contraddistinguono quella persona”.

Di recente perfino la stilista italiana Giada Curti, la signora della moda che con il suo atelier veste anche attrici e principesse arabe, indossa sempre una “Marinisa Bag” sfoggiando con orgoglio e ammirazione, le tantissime borse della tradizione popolare siciliana. Infine Marco Castelli modello e stilista di fama internazionale anch’esso originario di Porto Empedocle ha voluto il marchio “Marinisa” accanto a se, durante il suo evento fashion week milanese. E sempre a proposito di sfilate, il marchio di Patrizia Russo, grazie alla selezione di Confartigianato Imprese di Agrigento, prenderà parte ad “Artisanal Evolution”, evento che si svolgerà in autunno a Milano in concomitanza con “Milano Moda Donna” durante la prossima edizione della Fashion Week, mentre le coffe “marinisa” continuano ad essere richieste ed apprezzate un po’ ovunque in tutt’Italia.

LORENZO ROSSO