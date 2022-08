Ferragosto a San Leone, ragazzi ubriachi e qualche fuoco, ma niente risse

Ragazzi soccorsi perché hanno esagerato con gli alcolici, e qualche fuoco accesso sulle spiagge, ma per il resto non si sono registrati particolari episodi per il lungo ponte di ferragosto. A San Leone ha funzionato il piano per l’ordine e la sicurezza pubblica della Questura di Agrigento, messo a punto dopo la riunione del Comitato provinciale che si è tenuta in Prefettura.

Soltanto in pochi hanno sfidato e violato l’ordinanza del sindaco Franco Micciché per la notte di ferragosto e l’hanno fatta franca. Ieri mattina in alcune zone del litorale infatti sono stati rinvenuti residui di fuochi, carbonella bruciacchiata, e cumuli di rifiuti.

Niente accampamenti però grazie ai continui controlli interforze. e niente risse. Non sono mancati gli interventi di poliziotti della sezione Volanti, e personale medico del 118, che hanno soccorso almeno quattro giovani che si sono sentiti male dopo avere abusato di alcolici. Due sono stati portati in ospedale.