Aveva fatto temere il peggio, ma è finita bene. È stato ritrovato sano e salvo il 47enne pastore, di nazionalità rumena, scomparso da oltre dieci giorni nelle campagne di Sambuca di Sicilia. L’uomo è stato localizzato e rintracciato vicino a un casolare in contrada “Cuvio-Adragna”.

Le ricerche hanno visto impegnati i carabinieri, i vigili del fuoco del reparto Tas (Topografia applicata al soccorso) di Agrigento, alcune unità cinofile e l’elicottero Drago 159 del reparto volo di Catania. Il 47enne, una volta ritrovato, ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. Le sue condizioni non destano preoccupazione

