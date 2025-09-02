AGRIGENTO – Sarà uno degli eventi più interessanti del cartellone di Agrigento Capitale della Cultura 2025: sabato 13 settembre, alle 19.30, la Cattedrale di San Gerlando ospiterà il concerto straordinario della Cappella Musicale Pontificia Sistina, il più antico e celebre coro della cristianità, fondato nel 1471 da Papa Sisto IV.

A dirigere l’ensemble sarà monsignor Marcos Pavan, musicista brasiliano di 62 anni, con un curriculum che unisce giurisprudenza, filosofia e teologia a studi di canto, tecnica vocale e direzione corale. Dopo aver guidato per anni il Pueri Cantores, nel 2020 Papa Francesco lo ha chiamato alla guida della Cappella Sistina, proseguendo una tradizione che attraversa i secoli.

La serata vedrà la partecipazione di numerosi cori siciliani: dal Coro Polifonico “Renato Fasano” diretto da Giovanni Ruvinelli, al Coro Diocesano di Caltanissetta guidato da Giuseppe De Liberto, fino ai cori agrigentini e alla Schola Cantorum Quisquina di Santo Stefano. Un mosaico di voci che rappresentano una quindicina di realtà musicali, a testimonianza della vitalità e della ricchezza culturale dell’isola.

Il concerto, promosso dall’Arcidiocesi di Agrigento con il sostegno della Regione Siciliana, del Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi, del Comune e della Fondazione Agrigento 2025, sarà a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Un’occasione unica per ascoltare, tra le navate della Cattedrale, le voci che da oltre cinque secoli risuonano nelle liturgie pontificie, in un dialogo che intreccia fede, arte e identità culturale.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp