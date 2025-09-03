Chiama i carabinieri dopo una discussione con il titolare del B&B dove alloggia ma viene denunciato perchè trovato in possesso di un tesserino contraffatto del Ministero della Giustizia. A finire nei guai è un cinquantenne di Foggia, in vacanza a Caltabellotta.
Secondo la ricostruzione, sarebbe stato proprio il turista pugliese a chiamare il 112. I militari della Stazione di Caltabellotta, giunti sul posto, hanno però trovato l’uomo in possesso di un tesserino palesemente contraffatto del Ministero della Giustizia.
