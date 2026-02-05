“Passo dopo passo verso la scelta”: al Liceo Politi di Agrigento l’Open Day diventa un Talk

AGRIGENTO – Il Liceo “Raffaello Politi” di Agrigento scardina i canoni del tradizionale orientamento scolastico. Sabato 7 febbraio, alle ore 11:00, l’Aula Magna di via Acrone 12 si trasformerà in un vero e proprio set per l’evento: “Il Liceo raccontato dai ragazzi – Passo dopo passo verso la scelta”. L’iniziativa, fortemente voluta dalla comunità scolastica e dal Dirigente scolastico Milena Siracusa e coordinata dalla prof.ssa A. Rancatore, mette al centro la voce degli studenti. Non saranno i soliti discorsi istituzionali a presentare la scuola, ma una serie di mini-interviste dinamiche dove gli alunni dei vari indirizzi racconteranno la loro esperienza di studio e di vita.

Un’offerta formativa a 360 gradi Durante il talk, verranno approfondite le specificità tecniche dei numerosi indirizzi dell’Istituto: dal Liceo Scientifico (nelle declinazioni Tradizionale, STEM e Scienze Applicate) al percorso a Curvatura Biomedica, fiore all’occhiello per chi punta alle professioni medico-sanitarie. Spazio anche alle Scienze Umane e all’innovativo modulo di Neuroscienze e alla creatività del Liceo Artistico. Il racconto sarà scandito da momenti di musica dal vivo e letture performative a cura degli studenti, per testimoniare come il Liceo Politi sia un luogo di crescita non solo accademica ma anche umana e artistica.

“Scegliere la scuola superiore è un passo fondamentale” – spiegano gli organizzatori – “e noi vogliamo che i ragazzi lo facciano con consapevolezza, ascoltando chi quel percorso lo sta vivendo ogni giorno. La nostra scuola non è solo un insieme di aule, ma un laboratorio di futuro”. L’appuntamento è dunque per sabato 7 febbraio alle ore 11:00 in via Acrone 12.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp