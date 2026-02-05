Mentre gran parte della Sicilia fa ancora i conti con le ferite lasciate dal ciclone Harry, ad Agrigento accade un piccolo miracolo che sfida il calendario. Nel cuore del “pieno inverno”, la Valle dei Templi si è risvegliata sotto una coltre di petali bianchi e rosati: i mandorli sono infatti nel pieno della loro fioritura.

“Non solo un evento botanico – si legge in una nota del Parco -, ma un potente messaggio di resilienza, in un momento in cui diverse aree dell’isola soffrono per i danni causati dal maltempo, la delicatezza di questi fiori che sfidano il freddo rappresenta una speranza concreta. È la natura che, nonostante tutto, trova la forza di ricominciare e di restare bella”.

Vedere i mandorli fioriti tra le colonne doriche riporta inevitabilmente al mito di Proserpina – si legge ancora -. Secondo l’antica leggenda, il ritorno della figlia di Cerere sulla terra segna il risveglio della vita. Anche se siamo ancora a febbraio, questo candore sussurra infatti che Proserpina sta già risalendo dagli inferi, portando con sé la promessa di una nuova primavera e la rinascita di una terra che non si arrende mai”.

“Invitiamo ovviamente tutti a godere di questo piccolo miracolo della natura che si ripete ogni anno da secoli- dice il direttore del Parco della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta –, frutto di una ricchezza, quella botanica e paesaggistica, che è parte essenziale del patrimonio che tuteliamo e valorizziamo”.

