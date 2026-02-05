E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale autonomo che si è verificato questa mattina lungo la Statale 115, nel tratto compreso tra Cattolica Eraclea e Ribera. Un’auto è uscita dalla carreggiata finendo in una scarpata laterale all’altezza del chilometro 146.

A bordo del veicolo viaggiavano due adulti e due bambini. In base alle prime ricostruzioni, il mezzo avrebbe perso aderenza per l’asfalto reso particolarmente scivoloso dalla pioggia. Sul posto i vigili del fuoco di Agrigento e Sciacca. I feriti sono stati portati in ospedale per le cure necessarie.

Nella zona è atterrato anche l’elisoccorso. Polizia e carabinieri si sono occupati dei rilievi e della viabilità. La dinamica del sinistro è in fase di accertamento.

