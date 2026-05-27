Passi di Legalità, all’Istituto Comprensivo Andrea Camilleri di Favara una mattinata di confronto e riflessione con Andrea Cirino

Una mattinata intensa, carica di emozioni, testimonianze e riflessioni sul valore della legalità e sulle possibilità di scelta offerte ai giovani. L’Istituto Comprensivo “Andrea Camilleri” di Favara ha ospitato l’iniziativa “Passi di Legalità”, organizzata nell’ambito della XVIII edizione della Festa della Legalità 2026.

Protagonista dell’incontro Andrea Cirino, autore del libro “Tre minuti”, che ha dialogato con studenti, docenti e ospiti affrontando temi delicati e profondamente attuali: la devianza giovanile, i comportamenti a rischio, la realtà carceraria e il peso delle scelte nella vita di ogni ragazzo.

L’evento, ospitato nell’aula magna del plesso Mendola-Vaccaro, si è trasformato in un vero momento di crescita collettiva, dove parole, esperienze personali e testimonianze hanno coinvolto gli studenti in maniera diretta e partecipata.

Ad aprire i lavori i saluti della dirigente scolastica Rosetta Morreale, del sindaco di Favara Antonio Palumbo, della presidente del Consiglio comunale Miriam Mignemi, dell’assessore alla Cultura Carmen Lo Presti, del sottotenente dei Carabinieri Paolino Scibetta, del coordinatore della Festa della Legalità Gaetano Scorsone e di numerosi rappresentanti del mondo culturale, sociale e del volontariato.

Nel corso dell’incontro si sono alternati anche interventi artistici, con il coro delle “Voci Bianche” curato dall’insegnante Giusy Moscato e il coro degli alunni diretto dal professor Salvatore Nogara, che hanno contribuito a rendere ancora più coinvolgente la manifestazione.

A condurre l’iniziativa Giovanni Costanza e Giusy Moscato, mentre il progetto è stato coordinato dalle professoresse Valeria Geraci e Gaetana Nobile.

“Passi di Legalità” ha rappresentato un’occasione importante per ricordare come la cultura della legalità non possa essere soltanto materia di studio, ma debba diventare pratica quotidiana, dialogo, ascolto e responsabilità condivisa. Un messaggio forte rivolto soprattutto alle nuove generazioni, chiamate ogni giorno a costruire il proprio futuro attraverso consapevolezza e libertà di scelta.

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