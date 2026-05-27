Da domani 28 fino al 30 maggio, si terranno a Sciacca le giornate conclusive del progetto “AbbracCiAA la cultura… in pratica”, promosso dall’IISS Don Michele Arena e finanziato dall’Assessorato regionale all’Istruzione e Formazione Professionale nell’ambito della Rete di scuole per comuniCAAre. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il dirigente capofila Alessandro Demaria, rappresenta un momento centrale del percorso dedicato alla Comunicazione Aumentativa e Alternativa (Caa) e al tema dell’accessibilità comunicativa. Le tre giornate prevedono laboratori per studenti, docenti, caregiver familiari, assistenti alla comunicazione e operatori socio-sanitari, oltre a sessioni plenarie con interventi di ospiti istituzionali e partner pubblici e privati. Giovedì 28 maggio saranno avviati i laboratori per gli alunni delle scuole aderenti e, in parallelo, la plenaria dedicata ai professionisti del settore.

Nel pomeriggio proseguiranno le attività laboratoriali rivolte agli adulti. Venerdì 29 maggio la plenaria ospiterà la presentazione delle azioni realizzate, alla presenza dell’assessore regionale all’Istruzione e Formazione Professionale. La giornata proseguirà con laboratori pomeridiani e si concluderà con un concerto presso l’ex chiesa della Raccomandata, a cura di Skenè e dell’I.C. Rezzato. Sabato 30 maggio si aprirà con gli ultimi laboratori e con la tavola rotonda dei dirigenti scolastici, dedicata alle prospettive future della rete. A seguire, una plenaria sull’accessibilità comunicativa nello spazio sociale, la restituzione dei lavori, il dibattito e la consegna degli attestati.

L’evento si chiuderà con una colazione di arrivederci offerta dal Bar Franco La Bella. L’iniziativa conferma l’impegno della rete scolastica nel promuovere una cultura dell’inclusione e della partecipazione, valorizzando la Caa come strumento fondamentale per una scuola realmente accessibile. Ieri l’evento ha vissuto un interessante prologo a Palermo, con un incontro nell’Aula Magnadell’I.C. “Di Vittorio”, con la partecipazione dell’assessore regionale alle politiche sociali Nuccia Albano, il direttore del dipartimento regionale istruzione e formazione professionale Vincenzo Cusumano, i dirigenti scolastici, referenti regionali, amministratori e docenti impegnati nella diffusione della Caa nelle scuole e nei territori.

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