Forbes premia Sitàri – Sorce Family: Giorgio e Filippo Sorce tra i “Maestri della Pizza 2026”

Un nuovo importante riconoscimento nazionale celebra il percorso di crescita di Sitàri – Sorce Family. Giorgio e Filippo Sorce sono stati infatti inseriti da Forbes Italia nella prestigiosa selezione dei “Maestri della Pizza 2026”, la lista che raccoglie i protagonisti più influenti e innovativi del panorama pizza italiano contemporaneo.

Il riconoscimento è stato assegnato nel corso dell’evento nazionale dedicato all’eccellenza della pizza italiana, che ha riunito alcuni dei nomi più autorevoli del settore, premiando pizzaioli, imprenditori e realtà capaci di distinguersi per ricerca, qualità, identità e visione imprenditoriale.

Tra le 35 insegne selezionate in tutta Italia, Sitàri – Sorce Family rappresenta una delle poche realtà siciliane inserite nella lista Forbes 2026, accanto ad altre eccellenze dell’isola presenti nella prestigiosa selezione nazionale.

Una consacrazione importante per Giorgio e Filippo Sorce, che negli ultimi anni hanno costruito un progetto gastronomico riconoscibile, fondato sulla qualità delle materie prime, sullo studio degli impasti e su una visione contemporanea della pizza capace di coniugare tecnica, identità e territorio.

La selezione firmata Forbes Italia ha visto salire sul palco alcuni dei nomi più influenti della pizza italiana contemporanea, da Franco Pepe a Francesco Martucci, passando per Pier Daniele Seu, Diego Vitagliano e Renato Bosco. In questo scenario di assoluto prestigio nazionale trova spazio anche il nome di Sitàri – Sorce Family, ormai considerata una realtà emergente tra le più interessanti del settore.

“Essere inseriti in una selezione così prestigiosa rappresenta per noi motivo di orgoglio e uno stimolo a continuare a crescere – sottolineano Giorgio e Filippo Sorce –. È un riconoscimento che condividiamo con tutto il nostro team e con i clienti che ogni giorno scelgono la nostra idea di cucina e ospitalità”.

E intanto il brand continua ad allargarsi. Mancano ormai pochi giorni alla nuova apertura sul lungomare Falcone e Borsellino di San Leone, un nuovo progetto che punta a rafforzare ulteriormente la presenza di Sitàri sul territorio e ad accompagnare la crescita di un marchio che, passo dopo passo, sta conquistando spazio nel panorama della pizza contemporanea italiana.



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