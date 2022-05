Pasquale Marino ad Agrigento

L’ex bandiera dell’Akragas degli anni ’80, il centrocampista Pasquale Marino, allenatore anche del campionato di Serie A, ad Agrigento oggi pomeriggio, 16 maggio, ospite dell’AIAC (Associazione Italiana Allenatore Calcio) – Gruppo provinciale di Agrigento, presieduto da Lillo Capraro, per incontrare i tecnici siciliani e tenere una lezione sui “sistemi di gioco a confronto”. Due momenti: uno teorico nel salone della chiesa del Don Guanella e l’altro pratico sul campo di gioco dello stadio Esseneto di Agrigento, in collaborazione con il Comune e l’Akragas Calcio. Per Marino è stata anche l’occasione per incontrare vecchi compagni di squadra.