Nei giorni di festa ad Agrigento e centri vicini in numerose stazioni di servizio è cresciuto ancora il prezzo dei carburanti: la benzina in modalità self – service venduta a 1,789 euro al litro, mentre il gasolio a 2,159 euro al litro. Benzina in calo dopo il taglio delle accise ma il diesel resta a livelli record, mettendo sotto pressione automobilisti, autotrasportatori e tutta la sua filiera. Da più parti si chiedono, quindi, interventi mirati per riportare il diesel sotto le 2 euro.

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