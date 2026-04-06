Grande successo di pubblico nella serata di Pasqua a Grotte per il concerto dei Cugini di Campagna. La band italiana si è esibita sul palco di piazza Marconi, nella suggestiva cornice del centro storico, piena di gente, tra cittadini e visitatori arrivati dai paesi vicini. Una serata di grandi emozioni, che l’iconico gruppo musicale, con il suo inconfondibile look, fatto di abiti sgargianti e zeppe altissime.

Da “Anima Mia”, che ha compiuto quest’anno il suo cinquantatreesimo compleanno, con 4 milioni di copie vendute e 54 versioni in tutto il mondo, a “Lettera 22”, il brano con cui hanno partecipato per la prima volta, dopo cinquant’anni di carriera, al Festival di Sanremo 2023, passando per “Meravigliosamente”, “Innamorata” e “Preghiera”: circa due ore di concerto, tra musica e parole, leggerezza e professionalità di chi sul palco si spende generosamente e senza riserve.

Il concerto della domenica sera ha rappresentato l’atto finale delle giornate di fede e tradizione per i riti pasquali.

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