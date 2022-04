Marinisa bag: la nuova collezione nel segno della “rinascita”

“La coffa”, un oggetto di altri tempi caratteristico della Sicilia e Marinisa Bag, ne prepara davvero di belle. Arriva la collezione primavera/estate, realizzazioni artigianali fatte interamente a mano, una realtà creativa di Patrizia Russo. La stilista, originaria di Porto Empedocle, presenta le sue coffe siciliane, una reinterpretazione della borsa siciliana, realizzata a mano con materiali naturali. La nuova collezione è nel segno della rinascita: “Ho voluto denominarla così- dice Patrizia- perché questo lungo periodo di preoccupazione, caratterizzato dalla pandemia, dalla guerra, dalla violenza , quest’ultima rivolta soprattutto alle donne , ha fatto nascere , non solo in me, il desiderio di rifiorire , rivivere , rinascere. Alla donna è affidato il ruolo di donare la vita e quindi generare bellezza, allegria, sostegno. Per tale motivo ho scelto di dare spazio a loro, a noi , che nonostante la paura , alla fine troviamo il coraggio di fare tutto e , quindi, anche di ripartire. Dedico questa collezione alle donne che quotidianamente continuano a sostenermi e le ringrazio per questo assegnando ad ogni coffa , il loro nome di Battesimo : Daniela , Sara , Paola , Valentina , Graziana , Canolich , Giusi, Giovanna, Valery , Rossella, Veronica, Fabiana e naturalmente la meravigliosa Antonella che ormai è diventata colonna portante del mio Brand.”