Serata di emozioni e musica al teatro Pirandello di Agrigento, dove la Banda Musicale dell’Arma dei Carabinieri, diretta dal maestro col. Massimo Martinelli, si è esibita, rendendo omaggio alla Capitale italiana della cultura. Uno spettacolo, quello andato in scena ieri nel giorno dell’Immacolata, che ha entusiasmato il numeroso pubblico che, per l’occasione, ha riempito il teatro. La serata si è aperta con il suggestivo ingresso della Banda sulle note della “Vecchia marcia d’ordinanza”.

Da qui un crescendo musicale di altissimo livello, che ha unito musica, tradizione e commozione, regalando ai presenti una serata indimenticabile. Nel Foyer del teatro per l’occasione, sono state allestite la mostra fotografica dal titolo “Virgo Fidelis, l’Arma dei Carabinieri e il culto della Madonna nel territorio di Agrigento” e l’esposizione delle ceramiche realizzate dai maestri Antonino Carlino e Antonio Salvatore Cascio di Sciacca.

L’ultima esibizione della Banda dell’Arma ad Agrigento risaliva al 1972, durante la Sagra del Mandorlo in Fiore.

