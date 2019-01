Partiti i lavori per la disostruzione della foce del fiume Akragas

Il Presidente della Regione Musumeci ha accolto, ieri, la segnalazione di Mareamico e ha incaricato il Genio Civile di Agrigento ad effettuare con urgenza i lavori necessari alla disostruzione del fiume Akragas.

E proprio questa mattina sono partiti i lavori di ripristino della foce del fiume Akragas, parzialmente ostruita per colpa di tonnellate di detriti e massi arrivati lì a seguito della piena del fiume dello scorso 3 novembre.

A renderlo noto è MareAmico Agrigento.

“Questa ostruzione- si legge- era pericolosa poichè un’eventuale nuova piena non avrebbe permesso il normale deflusso delle acque ed anche perchè alla lunga avrebbe provocato la stagnazione delle acque del fiume per il difficoltoso ricambio delle acque della foce, con inevitabili ripercussioni igienico sanitarie e all’avi-fauna presente in loco”.