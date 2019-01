Fortitudo ti presento il tuo avversario: ON Sharing Mens Sana Siena

Che partita sarà?

I biancoverdi non stanno attraversando un buon momento: dopo aver recuperato i tre punti di penalizzazione grazie all’ottimo avvio di campionato ed essere stati in zona playoff ai primi di dicembre, è arrivata una striscia di quattro ko consecutivi (l’ultimo maturato contro la Leonis Roma), che li ha fatti precipitare al quartultimo posto; in fase offensiva la media punti realizzata è di 77, mentre in quella difensiva la media punti subìta è di 79.4. Una chiave sarà quella di limitare l’estro di Tommy Marino: il play senese è un eccelente assistman e può diventare straripante se gioca in perfetta simbiosi con i due lunghi Pacher e Poletti; questi ultimi sono due giocatori complementari in grado di giocare efficacemente sia fronte che spalle a canestro e sono entrambi ottimi rimbalzisti (Pacher 6.4 e Poletti 5.8); in più Poletti ha anche doti balistiche fuori dal comune e con il 47.2% è attualmente il miglior tiratore dall’arco del girone ovest.

Velociraptor

Carlos Morais. Nativo dell’Angola, classe ’85, Carlos Morais è una combo guard che incarna alla perfezione il prototipo del ruolo nella pallacanestro di oggi: dotato di un eccezionale controllo della palla, una buona capacità di assistenza e un incredibile talento realizzativo, è in grado di accelerare e spezzare il ritmo con parziali importanti. Tali capacità, oltre a presentarlo come uno dei talenti emergenti del continente africano, lo hanno reso apprezzabile anche agli scouts d’oltreoceano e in particolare a quelli dei Toronto Raptors che nel 2013 lo mettono sotto contratto; tuttavia, l’esperienza in NBA è stata brevissima. Con la Mens Sana Siena sta confermando appieno le sue qualità e con oltre 16 punti a partita, 6 rimbalzi e 3 assist è il top scorer dei biancoverdi.

Probabile starting line-up: Marino, Prandin, Morais, Pacher, Poletti.

