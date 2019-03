Parte il Progetto: “ DoveAndiamoA… incontrarVi” 2019.

Parte oggi la Campagna di raccolta fondi (crowdfounding), grazie al portale EPPELA, del Progetto “ DoveAndiamoA… incontrarVi” dell’ASSOCIAZIONE HUBITALIA, nata a Palermo nel 2015 (…“ – Associazione di promozione del lavoro, delle attività produttive e per il consolidamento della produttività, dell’innovazione, della cultura e della tradizione del territorio e del Made in Italy in Italia ed all’Estero. L’Associazione “HUB-ITALIA” è una Associazione senza scopo di lucro”) , incentiva la promozione del territorio, delle attività produttive al fine di aiutare a consolidare ed ampliare il mercato, della tradizione del territorio e del Made in Italy in Italia ed all’Estero.

Considerato il riscontro avuto dal Progetto “DoveAndiamoA …incontrarVi”, dal Tour espletato per la Provincia Regionale di Palermo in ambito nazionale nel 2006

Siamo lieti di annunciare il tour 2019 itinerante “DoveAndiamoA …incontrarVi”, che vedrà tappe/eventi(almeno 30 tra il primo e il secondo tour) nel territorio europeo al fine di promuovere il territorio Siciliano, i sui programmi turistici, le sue attività, le sue risorse artistiche, culturale, naturali e per la ricerca di nuove figure e opportunità di lavoro.

Il Tour si svolgerà con la permanenza di almeno due giorni nei luoghi designati con attività di promozione del territorio e la promozione delle aziende/consorzi od altro presenti, la possibilità di visionare su un monitor i prodotti della nostra terra e la distribuzione del materiale promozionale della manifestazione e, ove sia possibile, tenere un dibattito/incontro ed aiutare con un e-commerce le vendite dei produttori locali.

Le date della manifestazione sono attualmente in definizione con le relative città da visitare, si partirà a fine raccolta fonticon un lungo giro di due mesi tra Spagna e Portogallo (Aprile e Maggio) ed un altro nel periodo estivo sempre di un paio di mesi tra Giugno, Luglio ed Agosto tra Francia, Germania e Paesi del Nord Europa.

Il progetto vuole essere una finestra e un modo di evidenziare : “La Cultura, il turismo e i Sapori Siciliani” e la ricerca di nuove opportunità per i gioveni.

In passato, siamo stati vicini alla ricerca di idee e progetti che potevano assurgere ad orientamento per far si che i nostri giovani restassero nella nostra Sicilia e con questo progetto pilota, vorremmo indicare un modo diverso di fare promozione che non sia solo street-food ma che possa diventare culture-street-food, dove i nostri giovani possano portare, porta a porta o face to face, la Sicilia nella nostra Europa magari utilizzando le risorse di “Resto al Sud”.