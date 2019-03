Masterchef 8, Salvatore supera la 15esima e 16esima puntata: l’agrigentino è tra i 9 finalisti

11 concorrenti in gara, un Invention Test di coppia, una prova in esterna da veri chef sui Navigli di Milano e una doppia eliminazione ad opera di Antonino Cannavacciulo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Giorgio Locatelli.

Verando e Virginia non superano l’Invention Test e sono gli eliminati dell’ultima puntata di MasterChef 8. I concorrenti in gara rimangono in 9, tra questi c’è Salvatore Cozzitorto: giovedì 14 marzo alle 21.15 su Sky Uno il nono appuntamento con MasterChef 8

Appuntamento giovedì 14 marzo con la nona puntata di MasterChef 8. La gara prosegue con gli 9 aspiranti chef ancora in gara: Gilberto, Giuseppe, Federico, Guido, Salvatore, Alessandro, Loretta, Gloria, Valeria si sfidano per diventare l’ottavo MasterChef italiano.