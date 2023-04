Parte bene la seconda fase per Agrigento, successo sul campo di Chiusi

Parte bene la seconda fase della Fortitudo che a Chiusi si impone 84-79. Un successo esterno del quello di Agrigento, che ha anche il sapore di rivincita dopo la finale persa proprio contro i toscani in serie B. Sugli allori è ancora una volta il plamaker, 21 di Grande, seguito dai 16 di Ambrosin e 15 di Francis. Per la squadra di casa 19 di Medford, 16 di Utomi e 14 di Possamai. Agrigento dunque, torna a vincere in trasferta dopo 5 mesi e porta a casa due punti importanti per il girone Bianco. Una domenica perfetta per una città che in settimana ha festeggiato la vittoria come Capitale della cultura per il 2025 e per una città che sogna i playoff da neopromossa. La squadra di coach Cagnardi parte subito bene ma cede qualcosa in fase difensiva nel primo quarto e Chiusi non perde terreno mantenendo la distanza di sicurezza di un punto da Agrigento. Ma è il secondo quarto a dare la scossa al match, i biancoazzurri si portano avanti con un parziale di +13, Marfo ha quasi spaccato il canestro fermando il gioco ed alla ripresa per Chiusi sembra arrivare il buio pesto con una serie di errori individuali e di squadra che portano avanti Agrigento. Parziale di 20-32 ed Agrigento negli spogliatoi in pieno controllo del match. Ma come successo durante questa stagione, Agrigento in trasferta subisce dei blackout fisici e mentali, la panchina corta non aiuta e qualche palla persa riporta Chiusi in piena partita. A fine match saranno i rimbalzi a fare la differenza, 34 per i padroni di casa contro 50. Nell’ultimo parziale Chiusi più volte rimonta Agrigento e si porta avanti nel match con un parziale di 13 punti recuperati prima di una tripla decisiva di Cosimo Costi che riporta Agrigento avanti di 4. L’eccesso di falli di Chiusi regala altri tiri liberi ad Alessandro Grande ed a quel punto il match è in pugno. Proprio Grande sarà top scorer del match con 21 punti, seguito da Ambrosin con 16. Da segnalare i 10 rimbalzi di Chiarastella di cui 9 difensivi. Agrigento torna a vincere e si prepara alla prima gara in casa della fase a orologio, sabato alle ore 19 al Palamoncada.

Umana Chiusi 79

Moncada Energy Agrigento 84

Chiusi: Medford 19, Utomi 16, Possamai 14, Bolpin 12, Ikangi 10, Bozzetto 4, Raucci 2, Raffaelli 2, Martini, Cavalloro, Candotto, Braccagni. All. Bassi

Moncada Energy Agrigento: Grande 21, Ambrosin 16, Francis 15, Costi 10, Marfo 10, Chiarastella 7, Peterson 5, Negri, Bellavia, Mayer. All. Cagnardi

Arbitri: Gagliardi, D’Amato, Praticò.

Note: parziali: 16-17, 20-32, 26-16, 17-19