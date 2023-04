Schifani, ultimatum all’Anas. La capitale della cultura deve avere collegamenti adeguati

Schifani, ultimatum all’Anas

Il presidente convoca un vertice per chiedere di accelerare al massimo i cantieri della

Palermo-Agrigento: «La capitale della cultura deve avere collegamenti adeguati»

Ieri sentendomi con il ministro Sangiuliano, per complimentarmi su Agrigento, abbiamo condiviso di vederci dopo Pasqua, per lavorare insieme anche su Agrigento. Sulla Palermo- Agrigento adesso si sono accesi i riflettori del governo Schifani. Per quanto riguarda Anas e Agrigento procederò per ottenere un primo esame sulla velocizzazione di Palermo- Agriento. Non è possibile che non si possa raggiungere agevolmente quella che è stata proclamata Capitale della Cultura”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, intervenendo nel corso del convegno ‘Sviluppo economico Made in Sicily’ organizzato dall’assessorato regionale all’Economia attività produttive alle Terrazze del Charleston a Mondello.