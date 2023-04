Agrigento Capitale della Cultura, Spataro: “È un premio agli agrigentini”

“Agrigento Capitale della Cultura 2025 e’ una buona notizia. E’ il tempo dei festeggiamenti ma anche, e soprattutto, il tempo di rimboccarsi le maniche.” Lo dice il Consigliere Comunale, Pasquale Spataro. “In queste ore assistiamo all’assalto alla diligenza con personaggi di ogni tipo, che si precipitano al palazzo comunale per rivendicare il loro presunto apporto al raggiungimento dell’obiettivo- continua- . Deve essere chiaro a tutti che Agrigento oggi è Capitale della Cultura per meriti propri, per un patrimonio paesaggistico che non ha eguali al mondo e non certo per merito del buon governo e della valorizzazione della città a tutti i livelli. Precipitarsi con il fiatone a Palazzo dei Giganti per rivendicare cosa? Io credo che questo premio vada attribuito al popolo agrigentino che nel tempo ha subito sopprusi amministrativi di ogni tipo, ma che ama la propria città senza limiti e butta il cuore oltre l’ostacolo. Il premio va a loro, con la speranza che Agrigento Capitale della Cultura insieme ai fondi del piano di ripresa e resilienza, trasformino Agrigento in Capitale della Cultura, anche concretamente- conclude Spataro- vestendola del suo abito migliore agli occhi del mondo ed agli occhi dei suoi cittadini innamorati e speranzosi di avere dei servizi all’altezza di una città Capitale della Cultura.”