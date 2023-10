L’Assessore alle attività agricole ed alla pesca On.Luca Sammartino ha varato un decreto che consente alle cantine sociali operanti nel territorio Sicilia di accedere ad un fondo ,con una capienza totale di circa 10.000.000E ,finalizzato a sostenere l’aumento dei tassi d’interesse dei mutui e dei prestiti erogati dal 24 febbraio 2022 e fino al 30 novembre 2023.

Legacoop Sicilia esprime il proprio plauso per l’iniziativa intrapresa dall’assessore Sammartino e fortemente voluta e sostenuta , dalle centrali cooperative ,in primo luogo da Legacoop , dalle cantine siciliane e dai singoli soci conferitori.

Si tratta , ha dichiarato Filippo Parrino, presidente di Legacoop Sicilia,di un’ autentica boccata d’ossigeno per un comparto ,quello del vino ,fortemente colpito dalla congiuntura economica determinata dal conflitto Russo – Ucraino , da una diminuzione della domanda e dall’aumento vertiginoso dei tassi d’interesse bancario applicati su mutui e prestiti.

Sostenere le cantine sociali , in un momento così complicato e difficile caratterizzato , non solo da una crisi economica di carattere Internazionale e senza precedenti , ma anche da una crisi climatica che ha fortemente penalizzato la campagna 2023 , significa sostenere uno dei pilastri del sistema economico siciliano e con esso i propri soci conferitori che rappresentano la linfa vitale delle nostre cantine.

Adesso è necessario che i nostri cooperatori e le nostre cantine, a seguito della pubblicazione del Decreto, presentino regolare domanda correlata di certificazione degli interessi da parte degli istituti eroganti asl fine di beneficiare di una misura necessaria per impedire il collasso economico con conseguenze anche sul piano sociale.

Nell’esprimere, ha proseguito Parrino , piena soddisfazione per il risultato raggiunto per il quale ringrazio a nome di tutto il settore l’On Sammartino non posso esimermi dal far notare che al contempo il Governo nazionale sta disattendo le aspettative di cantine e produttori per quanto riguarda l’individuazione di tutte le misure necessarie a sostenere il comparto vino a seguito della diffusione della peronospera in Sicilia che a causa delle piogge violente e del caldo anomalo ha praticamente contribuito ad una perdita di produzione di circa il 45%.

Legacoop Sicilia continuerà a sostenere le cantine ed i soci conferitori nella convinzione che l’agricoltura ed il vino di qualità rappresentino ancora una prospettiva economica per il riscatto della Sicilia.