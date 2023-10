Dal record di consumo al record di riciclo: l’iniziativa che sta trasformando Agrigento

In cinque mesi di raccolta, sono state recuperate ben 3 tonnellate di bottiglie di plastica. L’esperimento “pilota”, unico in Agrigento e provincia, è consistito nell’installare, da parte del Consorzio “Coripet” di Milano, riconosciuto dal Ministero della Transizione Economica, un eco-compattatore Pet all’ingresso di un grande supermercato cittadino, il “Penny market” di via Demetra. L’installazione, avvenuta il 25 maggio scorso, permette, attraverso lo scaricamento di una App personalizzata, di conferire le bottiglie vuote dell’acqua, con una doppia premialità: da parte del supermercato ogni 200 bottiglie conferite viene assegnato un premio, che corrisponde a 3 euro di sconto su una spesa di oltre 25 euro mentre la Coripet che riconosce all’utente, per ogni bottiglia conferita, un punto che sommato ad altri, permette poi di arrivare a generare un “buono” per poter usufruire di sconti in acquisti on line presso prestigiosi brand.

“All’inizio ritenevamo che solo un particolare tipo di utente, quello maggiormente sensibile ai temi dell’ambiente, si presentasse a conferire le bottiglie vuote. Invece ci siamo ricreduti”.

La città dei templi è tra le città italiane con il più alto consumo di acqua in plastica.



Tanto per fornire qualche dato, l’eco-compattatore, che rimane in funzione nell’intero arco della giornata secondo gli orari di apertura del supermercato, è praticamente impegnato tutto il tempo nello smaltimento delle bottiglie, con la gente che si mette in coda in attesa del proprio turno per conferire. E il personale del supermercato è costretto numerose volte, durante le ore lavorative a bloccare il funzionamento dell’eco-compattatore per svuotarlo. Infatti il sistema è tarato per la raccolta fino a 600 bottiglie e giornalmente l’operazione di svuotamento viene ripetuta almeno due o tre volte.

Spiega Mario D’Arcamo, manager di Coripet per il Sud Italia: “Con il risultato finora raggiunto con la postazione di Agrigento possiamo dire che, con le bottiglie conferite, abbiamo ottenuto un risparmio di 470 chilogrammi di CO2 evitando venisse emesso in atmosfera”.

Per la città dei templi, che è tra le città italiane con il più alto consumo di acqua in bottiglia, il risultato raggiunto è più che lusinghiero. Le bottiglie in Pet schiacciate e pressate all’interno del compattatore secondo un particolare sistema, vengono poi avviate in Piemonte, presso un’azienda di Fossano, in provincia di Cuneo, per il riciclaggio della plastica.

Da quando hanno scoperto che è in funzione l’eco-compattatore pet presso il “Penny market”, molti agrigentini, con la scusa di fare la spesa, hanno ormai preso l’abitudine di smaltire le bottiglie di plastica, In pochi mesi ne sono state conferite circa 150 mila e siamo solo all’inizio dell’esperimento!

LORENZO ROSSO