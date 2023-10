Troppi danneggiamenti, furti, aggressioni e altri brutti episodi legati alla movida. Durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato e presieduto dal prefetto di Agrigento Filippo Romano, al Comune di Licata, è stato stato deciso di mettere in atto un’operazione con più controlli per prevenire e reprimere i reati. Al Comitato hanno preso parte il questore Emanuele Ricifari, i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza, i colonnelli Nicola De Tullio ed Edoardo Moro e il sindaco Angelo Balsamo.

“Un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in un paese diverso dal capoluogo vuole manifestare ai cittadini l’importanza che si da ad una semplice questione o in questo caso ad uno specifico territorio – dice il prefetto Romano -. Dopo varie sollecitazioni da parte dell’Amministrazione comunale, abbiamo voluto iniziare da Licata, anche per i vari fatti di criminalità che si sono verificati nelle scorse settimane. Lo Stato è dappertutto”.

Vari i temi affrontati, non solo di criminalità, ma si è discusso anche di giovani e di spaccio e consumo di droga e abusi di alcool. Il prefetto di Agrigento ha chiesto anche, al Consiglio, l’adozione di un regolamento di polizia urbana che consenta di adottare il Daspo urbano in caso di mala movida. “Questi regolamenti – sottolinea – ci consentono di intervenire con provvedimenti che non sono penali, ma amministrativi. Provvedimenti che spesso sono più afflittivi e immediati di quelli penali”.