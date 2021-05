Parola d’ordine sensibilizzazione, presentata la campagna “Agrigento differenzia” (VIDEO)

E’ “sensibilizzazione” la parola d’ordine del progetto presentato questa mattina al collegio dei Filippini di Agrigento sulla differenziata. Presenti il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, l’assessore comunale alla nettezza urbana, Aurelio Trupia , e rappresentati delle ditte che si occupano del servizio. “Questa campagna che fino ad ora non è stata fatta in maniera così capillare- ha detto Trupia- sarà fatta anche a cadenza mensile perché è intenzione di questa amministrazione informare e sensibilizzare i cittadini che alla differenzia, già al 70%, occorre dare una maggiore spinta per ottenere ancora più benefici”. Il primo cittadino ha invitato gli agrigentini a “dare una mano di aiuto a tenere pulita la città perché siamo tutti cittadini e serve il rispetto delle regole”.