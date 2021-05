Akragas verso lo sconto con Cus Palermo (VIDEO)

Domani, sabato 8 maggio, l’Akragas giocherà in anticipo sul campo del Cus Palermo per la sesta giornata del campionato di Eccellenza, girone A. Fischio d’inizio alle 16:30. Presentano la partita mister Francesco Di Gaetano e l’attaccante Simone Sicurella. “Per riuscire a vincere servirà la massima concentrazione- ha detto Di Gaetano- e non dobbiamo risparmiare nessuna energia. La Cus Palermo è una squadra che se la giocherà a viso aperto perché non ha pressioni, è mentalmente libera, ha sette punti e affronterà la partita con leggerezza mentale. Dobbiamo essere bravi a non farli giocare”. Per l’attaccante Sicurella “servirà un’Akragas determinata e vogliosa dei tre punti perché il pareggio di domenica scorsa ci sta stretto, abbiamo voglia e tanta fame di andare a recuperare questi punti persi domenica”.