Il metodo “Perio 4 Life” del dott. Michele D’Alessandro

La parodontite è una parola che spesso spaventa, ma che molti ancora non conoscono davvero. Che cos’è esattamente?

La parodontite è una malattia infiammatoria cronica che colpisce i tessuti di sostegno del dente: gengiva, osso e legamento parodontale. Spesso inizia in modo silenzioso, come una semplice gengivite — gengive arrossate o che sanguinano durante lo spazzolamento — e proprio per questo viene sottovalutata.

Se non trattata, però, può portare alla mobilità dentale e, nei casi più avanzati, alla perdita dei denti.

Quali sono i segnali a cui dovremmo prestare attenzione?

Il sanguinamento gengivale è il primo campanello d’allarme, ma non è l’unico. Anche alito cattivo persistente, gengive che si ritirano, denti che sembrano “allungarsi”, spazi che si aprono tra un dente e l’altro, sensibilità o leggera mobilità sono segnali importanti.

Molti pazienti arrivano in studio dicendo: “Mi sanguinano le gengive da anni, ma non mi hanno mai fatto male.”

La parodontite spesso non dà dolore nelle fasi iniziali, ed è proprio questo il suo aspetto più insidioso.

Quanto è diffusa questa patologia?

È molto più diffusa di quanto si pensi. Una larga parte della popolazione adulta presenta forme più o meno avanzate di malattia parodontale.

Il problema è che spesso non viene diagnosticata in tempo. Per questo è fondamentale sottoporsi a visite di controllo periodiche e a valutazioni parodontali mirate.

Come nasce il metodo “Perio 4 Life”?

“Perio 4 Life” nasce dall’esperienza clinica maturata in anni di lavoro e dalla volontà di offrire un percorso strutturato, chiaro e personalizzato.

Il nome racchiude la filosofia del metodo: “4” indica i quattro step fondamentali del protocollo, mentre “Life” sottolinea l’obiettivo finale — non solo curare la malattia, ma migliorare concretamente la qualità della vita del paziente.

In cosa consistono i quattro step del metodo?

Step 1 – Diagnosi approfondita e consapevolezza

Tutto parte da una diagnosi accurata: sondaggio parodontale, radiografie, valutazione dello stato gengivale e osseo.

In questa fase è fondamentale coinvolgere il paziente, spiegargli cosa sta accadendo e renderlo parte attiva del percorso di cura.

Step 2 – Trattamento personalizzato

Si interviene eliminando le cause dell’infiammazione: placca e tartaro sottogengivale.

Vengono utilizzate tecniche e strumenti specifici per decontaminare in profondità le tasche parodontali, in modo mirato e non invasivo, adattando il trattamento alla situazione clinica del singolo paziente.

Step 3 – Risoluzione e rigenerazione

Una volta bloccata la malattia, si lavora per stabilizzare i risultati.

Nei casi necessari si valutano terapie di supporto o interventi mirati per favorire la rigenerazione dei tessuti compromessi, con l’obiettivo di preservare il più possibile i denti naturali.

Step 4 – Mantenimento programmato nel tempo

È la fase più importante.

La parodontite è una malattia cronica: può essere controllata, ma non ignorata. Con richiami periodici personalizzati e monitoraggi costanti, si mantiene la situazione sotto controllo e si prevengono le recidive.

In che modo questo metodo migliora concretamente la qualità della vita?

Quando si blocca la progressione della parodontite, non si salvano solo i denti. Si recupera sicurezza nel sorridere, serenità nei rapporti sociali e comfort nella masticazione.

“Life” significa restituire benessere, autostima e funzionalità.

Essendo una malattia infiammatoria cronica a basso grado, la parodontite può influenzare ed essere influenzata da altre patologie sistemiche. In molti casi può rappresentare una sentinella di malattie non ancora diagnosticate, come diabete, tiroiditi, malattie neurodegenerative o disturbi da malassorbimento.

La salute della bocca è strettamente collegata alla salute generale.

Qual è il messaggio finale per chi si riconosce nei sintomi descritti?

Non aspettare il dolore per intervenire.

Il sanguinamento gengivale non è normale. La parodontite può essere controllata efficacemente se diagnosticata in tempo e trattata con un protocollo adeguato. Prendersi cura della propria bocca significa investire nella propria qualità di vita.

