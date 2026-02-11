Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi”
Cuore pulsante della matematica: Agrigento si sfida per un posto a Cesenatico
AGRIGENTO, 11 febbraio 2026 – Le aule del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane “R. Politi” si trasformano nel palcoscenico di una sfida intellettuale di altissimo profilo. L’istituto ospita la fase distrettuale delle Olimpiadi della Matematica, accogliendo circa 130 giovani talenti provenienti da 24 scuole dell’intera provincia.
Essere stati scelti come sede per questa prestigiosa competizione, organizzata dall’Unione Matematica Italiana in collaborazione con la Scuola Normale Superiore di Pisa, rappresenta il coronamento di un impegno pluriennale del Liceo Politi e del suo Dipartimento di Matematica e Fisica nella valorizzazione delle eccellenze.
«Ospitare questa gara è per noi un privilegio e una conferma – dichiara la docente Angela Rancatore –. Da anni il Liceo Politi investe risorse ed energie per trasformare la passione per le discipline STEM in competenze concrete, offrendo ai nostri studenti gli strumenti per eccellere a livello nazionale».
I 130 finalisti provinciali rappresentano l’élite di un gruppo di 1.166 studenti che hanno iniziato il percorso lo scorso novembre con i Giochi di Archimede. I migliori tra loro conquisteranno l’accesso alla Finale Nazionale di Cesenatico, in programma dal 7 al 10 maggio 2026, dove si confronteranno con le menti più brillanti d’Italia e potranno ambire alle competizioni internazionali.
Il Liceo Politi si conferma così un punto di riferimento per la provincia di Agrigento, promuovendo una cultura scientifica capace di preparare i giovani alle sfide del mondo accademico e professionale. Attraverso pensiero critico e problem solving, l’evento celebra non solo un vincitore, ma il valore della formazione scientifica moderna.
